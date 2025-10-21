Le tre sentenze di Torino-Napoli: la coppia funziona e la difesa cresce

Tre punti d’oro, anzi luminosi, come certificato dalle torce accese della Curva Maratona nel finale. La rete siglata nel primo tempo dall’ex tanto amato Giovanni Simeone, accompagnata da una partita in cui il Toro ha mostrato i primi sprazzi di una tanto ricercata identità, permette ora a Baroni di lavorare con maggiore tranquillità. Il brivido finale, con il gol annullato a Lang, ha reso ancora più emozionante una vittoria casalinga in campionato che mancava addirittura dal 23 aprile scorso. Ora, nel mirino, c’è un altro match davanti al proprio pubblico, utile per cercare conferme e ripetersi dopo una serata andata per il meglio. Ma prima, uno sguardo alle tre sentenze della sfida tra i granata e il Napoli.