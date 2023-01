Le tre sentenze di Torino-Spezia 0-1: urgono rinforzi, Vlasic punto fermo ma…

Il Torino perde 0-1 contro lo Spezia all'Olimpico Grande Torino. Fatale per i granata la rete di Nzola su rigore al 28' del primo tempo. Poco pericolosi per tutto il corso della gara, gli uomini di Juric hanno palesato ancora una volta le difficoltà nell'andare in rete, oltre ad una ristrettezza di rosa per la quale servono alternative e rinforzi dal mercato. Ecco le tre verità che il match con i liguri di Luca Gotti ci ha lasciato.