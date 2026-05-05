Udine amara, amarissima. Il Torino crolla senza attenuanti, sconfitto prima ancora che dal risultato da una prestazione vuota, senza mordente e soprattutto senza idee. E fa ancora più male vedere un Toro così spento a pochi giorni dal 4 maggio, una data che per il popolo granata non sarà mai una semplice ricorrenza, ma un pezzo di identità.

Il campionato, ormai, ha poco da raccontare: la salvezza è in cassaforte, l’Europa non è mai stata alla portata (neanche lontanamente) e il finale di stagione rischia di trasformarsi in una lenta passerella. A Udine sono riaffiorati quei fantasmi che i tifosi speravano di essersi lasciati alle spalle: una squadra molle, prevedibile, incapace di reagire e di trasmettere carattere. Da questa trasferta friulana emergono segnali preoccupanti. E allora sì: ecco le tre sentenze di Udinese-Torino 2-0.

Il Toro visto a Udine ha dato l’impressione peggiore: quella di una squadra che ha già staccato la spina. Come se bastasse la salvezza per giustificare il vuoto. E invece no, perché la sconfitta del Friuli pesa eccome, soprattutto per il modo in cui è maturata: senza scosse, senza rabbia, senza orgoglio. I numeri inchiodano i granata e raccontano una partita a senso unico. L’Udinese gestisce, ma soprattutto colpisce con continuità: 19 tiri a 9, 8 nello specchio contro l’unico squillo del Toro. Il dato più duro è quello dell’area: 13 conclusioni friulane dentro i sedici metri contro appena 3. Il campionato non ha più obiettivi, è vero. Ma proprio per questo ogni minuto diventa un esame. Per tutti, D’Aversa in primis. Le ultime giornate devono servire a sperimentare e a prendere decisioni per la prossima stagione. Il Toro non può avere la presunzione di sentirsi in vacanza dopo una stagione vergognosa e conclusa nel modo più triste: senza lasciare traccia.

2. Riemergono le leggerezze difensive

UDINE, ITALY - MAY 02: Thomas Kristensen of Udinese scores his team's second goal with a header during the Serie A match between Udinese Calcio and Torino FC at Stadio Friuli on May 02, 2026 in Udine, Italy. (Photo by Timothy Rogers/Getty Images)

A Udine sono riemersi vecchi fantasmi: quelle leggerezze difensive che per tutta la stagione hanno giustamente punito il Toro. Con Baroni la retroguardia era fragile, tra le peggiori del campionato, e D’Aversa aveva dovuto subito richiudere una porta fin troppo aperta. Ma contro l'Udinese quel lavoro è sembrato evaporare. L’1-0 nasce da una rimessa laterale innocua e diventa un regalo: Coco perde un pallone banale, Solet scappa via, Ekkelenkamp attira tutti e Obrador si incarta nel momento decisivo lasciando entrare in porta il tiro di Ehizibue con Paleari già a terra. Il 2-0 è la fotocopia di un’altra disattenzione: corner, marcatura a zona che non tiene, Kristensen libero e Paleari in ritardo. Troppa superficialità. E così la difesa torna ad essere un problema. D'Aversa, meglio in casa che fuori

UDINE, ITALY - MAY 02: Roberto D'Aversa, manager of Torino, makes his way to the dugout ahead of the Serie A match between Udinese Calcio and Torino FC at Stadio Friuli on May 02, 2026 in Udine, Italy. (Photo by Timothy Rogers/Getty Images)