Un altro blackout costa caro al Toro: il Lecce sblocca con Coulibaly su calcio d'angolo e due minuti più tardi raddoppia subito con Banda. Strada dunque in salita per i granata al Via del Mare: servirà un netto cambio di passo per ribaltare la gara nella ripresa. Un accenno è già arrivato in chiusura di primo tempo, dopo l'ingresso di Zapata al posto di Gineitis.
Al 45'
Lecce-Torino 2-0: Coulibaly-Banda in 2′, granata sotto all’intervallo
Le scelte: torna Nkounkou, si alza Vlasic—
Baroni mescola le carte dopo la brutta sconfitta con il Como, ritrova pedine preziose rispetto alla partita con i lariani ma sceglie di coprirsi. In difesa si rivede Coco a completare il terzetto difensivo con Tameze e Maripan, tra i pali rientra Israel. Sugli esterni confermato Pedersen a destra, sul versante opposto prima da titolare per Nkounkou dopo l'infortunio. In cabina di regia tocca ad Asllani, affiancato da Casadei e Gineitis come mezzali. Vlasic si alza a fare la seconda punta al fianco di Adams, in un 3-5-2 molto abbottonato. Di Francesco risponde con Pierotti, Berisha e Banda a supporto di Stulic.
Il primo tempo—
La prima fase di gara vede entrambe le squadre studiarsi, con il timore condiviso di sbagliare che la fa da padrone da entrambe le parti. Il primo squillo è di Adams sugli sviluppi di rimessa laterale: lo scozzese colpisce di testa da buona posizione ma non sorprende Falcone. Al 20' il Lecce passa in vantaggio con Coulibaly: angolo di Berisha, il centrocampista colpisce sul secondo palo e scavalca Israel, vano il tentativo di salvataggio di Maripan sulla linea. Nemmeno un minuto e i salentini raddoppiano subito con Banda: Berisha penetra in area e produce un filtrante che spacca a metà la difesa granata, sul secondo palo sbuca l'esterno e fa 2-0. Uno scenario già visto in diverse occasioni, l'ultima volta contro il Como: una volta subito il gol, i granata non riescono a gestire il contraccolpo emotivo. Al 36' Baroni prova subito a dare la scossa: fuori Gineitis, spazio a Zapata e Vlasic arretrato sulla linea dei centrocampisti. Il Toro ha subito un'occasione con Coco, ma il colpo di testa sugli sviluppi di angolo è troppo debole, quindi un tiro-cross di Nkounkou va a sbattere sul palo. Ci pensa quindi un miracolo di Falcone e negare il gol a un colpo di testa di Zapata, ben servito da Adams. Il cambio di passo è netto e il Lecce si salva anche su conclusione ravvicinata di Nkounkou. È l'ultima occasione del primo tempo, si va al riposo con i salentini avanti di due gol.
