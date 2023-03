Lecce-Torino, le ultime dai campi: terminato il riscaldamento

11:55 - Entrano in campo i giocatori del Torino per dare via il riscaldamento

11:00 - Le squadre stanno raggiungendo in pullman il "Via del Mare" di Lecce. Giornata velata sul Salento, temperature che toccano i 15 gradi.

Buon pomeriggio lettrici e lettori di Toro News. Benvenuti alle ultime dai campi di Lecce-Torino, prossima gara dei granata di Ivan Juric. I granata scenderanno in campo alle 12.30 al "Via del Mare" per dare continuità alla vittoria ottenuta lunedì sera contro il Bologna. C'è da sfatare un tabù: a Lecce infatti i granata non vincono dal lontano 1994.