Quali allenatori sono liberi sul mercato? La domanda sorge spontanea dopo l'ennesima figuraccia del Torino in questa disastrosa stagione. Ci sono tanti nomi che potrebbero finire sulla panchina del Torino nel caso fosse sollevato dal proprio incarico Marco Baroni. Il primo nome che facciamo è una vecchia conoscenza del club granata: Ivan Juric, il quale dopo il Torino ha vissuto esperienze molto negative tra Roma, Southampton e Atalanta. Il croato ha iniziato quest'annata proprio alla Dea venendo esonerato a novembre (al suo posto Raffaele Palladino). Ricordiamo che Juric ha vissuto un triennio in granata, tra il 2021 e il 2024, poi sulla panchina granata c'è stato per un anno Paolo Vanoli (oggi alla Fiorentina) e quindi dal luglio 2025 Baroni. Altri nomi oltre a quello di Juric? In pole position attualmente sembra esserci Roberto D'Aversa, che è fermo dalla retrocessione con l'Empoli sopraggiunta nel giugno 2025. Vi proponiamo un elenco con tutti i tecnici svincolati che hanno gravitato intorno alla Serie A negli ultimi anni e vi indichiamo l'ultimo incarico ricoperto.
toro
L’elenco degli allenatori svincolati: in pole position per il Toro c’è D’Aversa
ROBERTO D'AVERSA - Ultima squadra allenata: Empoli (da luglio 2024 a giugno 2025)
IVAN JURIC - Ultima squadra allenata: Atalanta (luglio 2025-novembre 2025)
LUCA GOTTI - Ultima squadra allenata: Lecce (marzo 2024-novembre 2024)
STEFANO PIOLI - Ultima squadra allenata: Fiorentina (da luglio a novembre 2025)
PATRICK VIEIRA - Ultima squadra allenata: Genoa (da novembre 2024 a novembre 2025)
ALESSANDRO NESTA - Ultima squadra allenata: Monza (da febbraio a giugno 2025)
THIAGO MOTTA - Ultima squadra allenata: Juventus (luglio 2024-marzo 2025)
ROBERTO DE ZERBI - Ultima squadra allenata: Marsiglia (da luglio 2024 a febbraio 2026)
ALBERTO GILARDINO - Ultima squadra allenata: Pisa (da giugno 2025 a febbraio 2026)
PAOLO ZANETTI - Ultima squadra allenata: Verona (da giugno 2024 a febbraio 2026)
MARCO GIAMPAOLO - Ultima squadra allenata: Lecce (da novembre 2024 a giugno 2025)
FABIO PECCHIA - Ultima squadra allenata: Parma (giugno 2022 - febbraio 2025)
WALTER MAZZARRI - Ultima squadra allenata: Napoli (novembre 2023-febbraio 2024)
GABRIELE CIOFFI - Ultima squadra allenata: Udinese (ottobre 2023-aprile 2024)
AURELIO ANDREAZZOLI - Ultima squadra allenata: Empoli (settembre 2023-gennaio 2024)
LEONARDO SEMPLICI - Ultima squadra allenata: Sampdoria (da dicembre 2024 ad aprile 2025)
ROBERTO BREDA - Ultima squadra allenata: Salernitana (da gennaio ad aprile 2025)
GIUSEPPE IACHINI - Ultima squadra allenata: Bari (da febbraio ad aprile 2024)
DANIELE BONERA - Ultima squadra allenata: Milan Futuro (da giugno 2024 a febbraio 2025)
ENZO MARESCA - Ultima squadra allenata: Chelsea (giugno 2024-gennaio 2026)
DAVIDE ANCELOTTI - Ultima squadra allenata: Botafogo (da luglio 2025 a dicembre 2025)
© RIPRODUZIONE RISERVATA