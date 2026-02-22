L’elenco degli allenatori svincolati: in pole position per il Toro c’è D’Aversa

Quali allenatori sono liberi sul mercato? La domanda sorge spontanea dopo l'ennesima figuraccia del Torino in questa disastrosa stagione. Ci sono tanti nomi che potrebbero finire sulla panchina del Torino nel caso fosse sollevato dal proprio incarico Marco Baroni. Il primo nome che facciamo è una vecchia conoscenza del club granata: Ivan Juric, il quale dopo il Torino ha vissuto esperienze molto negative tra Roma, Southampton e Atalanta. Il croato ha iniziato quest'annata proprio alla Dea venendo esonerato a novembre (al suo posto Raffaele Palladino). Ricordiamo che Juric ha vissuto un triennio in granata, tra il 2021 e il 2024, poi sulla panchina granata c'è stato per un anno Paolo Vanoli (oggi alla Fiorentina) e quindi dal luglio 2025 Baroni. Altri nomi oltre a quello di Juric? In pole position attualmente sembra esserci Roberto D'Aversa, che è fermo dalla retrocessione con l'Empoli sopraggiunta nel giugno 2025. Vi proponiamo un elenco con tutti i tecnici svincolati che hanno gravitato intorno alla Serie A negli ultimi anni e vi indichiamo l'ultimo incarico ricoperto.