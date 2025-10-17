L’inaugurazione del Filadelfia: quando il Toro divenne immortale

Ci sono storie che sono creature palpitanti che pretendono di essere raccontate. Vivono nel respiro dei loro eroi, nella polvere dei loro campi, nel canto delle curve che non smettono di ricordare. Il 17 ottobre 1926 non è una semplice data nel calendario del calcio italiano: è una ferita e un sigillo. È il giorno in cui nacque una casa. E una leggenda. Quel giorno, in via Filadelfia 36, Torino vide sorgere il suo tempio: lo Stadio Filadelfia. Voluto dal Conte Enrico Marone di Cinzano, presidente del Foot Ball Club Torino, e progettato dall’architetto Miro Gamba, il “Fila” nacque come un impianto semplice: una tribuna coperta, un rettilineo, quindicimila posti appena. L’inaugurazione fu un evento solenne. Alla presenza del principe Umberto e della principessa Maria Adelaide, oltre quindicimila spettatori assistettero alla vittoria del Torino sulla Fortitudo Roma per 4-0. Quel giorno, un gesto di rara nobiltà accese un simbolo: i giocatori della Juventus scesero dagli spalti per rendere omaggio ai granata. Ma il Filadelfia non era soltanto uno stadio. Era una fucina di campioni, un luogo dove il talento diventava squadra e la squadra diventava leggenda. Il primo scudetto del Torino — poi revocato — arrivò proprio lì, tra quelle mura. E su quello stesso prato ne seguirono altri sei, conquistati dal Grande Torino, destinato a entrare nella storia. Il Filadelfia vide nascere il mito, lo accompagnò nella gloria e ne pianse la fine, il 4 maggio 1949, quando la tragedia di Superga spense per sempre gli Invincibili.