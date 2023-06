L’Italia esce ma Ricci si dimostra un pezzo pregiato anche all’Europeo Under 21

L'Europeo Under 21 non si è concluso bene per l'Italia che viene eliminata subito nel girone in seguito ad una vittoria e due sconfitte. Questo risultato non potrà certamente soddisfare uno come Samuele Ricci , un giocatore che mette sempre al primo posto i risultati della squadra piuttosto che gli obiettivi personali. Perché l'Europeo del regista toscano è stato comunque positivo come prestazioni individuali ma è mancato un risultato positivo contro la Norvegia ieri sera che avrebbe permesso all'Italia di raggiungere i quarti di finale.

Ricci in campo in tutte e tre le gare: MVP nella sconfitta con la Norvegia

Il centrocampista del Torino è da tempo un punto fermo della Nazionale Under 21 ma la sua avventura in questa categoria si è conclusa con una dolorosa eliminazione. Da oggi Ricci a livello di Nazionali dovrà concentrarsi solo con quella di Roberto Mancini cercando di buttar giù questo boccone amaro dell'Europeo che sarebbe certamente potuto essere migliore per gli azzurrini. L'ex Empoli ha comunque mostrato di che pasta è fatto facendo vedere le sue qualità in fase di impostazione e di palleggio (tutte qualità che i tifosi del Toro conoscono già molto bene). Ad indorare la pillola (leggasi eliminazione dal torneo) è arrivato il premio di migliore in campo per la partita con la Norvegia, sinonimo del fatto che tutti si sono accorti delle sue doti. Lo stesso Ricci, come detto in apertura, ha però commentato che il premio di MVP poco gli interessa a fronte della sconfitta della sua Italia. Un atteggiamento lodevole e tipico di questo ragazzo che anche in granata si batte sempre per la squadra più che per sé stesso. L'Europeo del classe 2001 si è chiuso con tre presenze su tre: la prima contro la Francia da titolare, poi l'ingresso al 71' nel secondo match contro la Svizzera e infine ha giocato tutti e 90 i minuti contro la Norvegia.