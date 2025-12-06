Baroni pre Torino-Milan: “Lavoriamo per togliere le disattenzioni. Casadei crescerà”

1 di 4

LECCE, ITALY - NOVEMBER 30: Marco Baroni Head Coach of Torino FC during the Serie A match between US Lecce and Torino FC at Stadio Via del Mare on November 30, 2025 in Lecce, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

All'antivigilia della gara tra Torino e Milan, che si giocherà lunedì alle ore 20.45, Marco Baroni presenta il match nella consueta conferenza stampa. Di seguito le parole del tecnico granata alle domande dei giornalisti accreditati e presenti nella sala conferenze dello Stadio Olimpico-Grande Torino.

14.25 Atteso Baroni in sala conferenze per il via alla presentazione di Torino-Milan

14. 32 Arrivato Baroni, via alle domande.

Si è appena svolto l’allenamento, hanno lavorato con un programma individuale Ilic, Ismajli e Simeone.

Un avversario come il Milan basterà a non avere blackout durante la partita?

“E’ quello a cui stiamo lavorando. Siamo alla ricerca di continuità, di togliere disattenzioni che sono spesso individuali. E’ solo il lavoro che ci porta a colmare queste lacune. Il Milan è una grande squadra. Non voglio relegare al fatto che solo quando c’è una grande squadra ci sono più attenzioni. Sicuramente occorreranno".

Pensa di utilizzare Zapata dal primo minuto?

“Zapata a Lecce doveva essere della partita. La scelta è stata condizionata dal fatto che non avevo una prima punta. Veniva da un partita in cui aveva già cominciato dal primo minuto. Zapata sta sempre giorno dopo giorno trovando la condizione. Devo ancora valutare in virtù della durata della partita”.