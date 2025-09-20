Baroni pre Torino-Atalanta: “Ancora difesa a tre? Non escludo varianti”

Vigilia di Torino-Atalanta, quarta giornata di Serie A. Marco Baroni presenta in conferenza stampa la gara casalinga contro i bergamaschi, in programma domenica alle 15 allo stadio Olimpico-Grande Torino. Il tecnico è atteso in sala conferenze alle 15 per rispondere alle domande dei giornalisti accreditati.

"Partita fondamentale perché giochiamo contro un avversario di primissimo livello, da due anni è abituato a giocare 50 partite all'anno. La nostra attenzione è rivolta solo a questa partita, troveremo una squadra in grande salute".