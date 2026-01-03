LIVE! Baroni presenta Verona-Torino

Le dichiarazioni del tecnico nella conferenza stampa della vigilia del match del Bentegodi

Matteo Curreri 3 gennaio 2026 (modifica il 3 gennaio 2026 | 10:16)

Trasferta impegnativa per il Torino di Marco Baroni. Domenica 4 gennaio infatti i granata affronteranno l'Hellas Verona di Paolo Zanetti. Per Baroni si tratta di un ritorno, dato che nella stagione 23/24 si rese protagonista di una salvezza insperata. Il tecnico ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia.

Bollettino medico: Njie non si è allenato per attacco febbrile ma verrà valutato. Test anche per Pedersen. Non sarà convocato Ilic per lombosciatalgia.

Il periodo a cavallo tra Natale e Capodanno si fa un bilancio. E’ questa la dimensione della squadra o con il lavoro e il mercato può essere migliorata?

“Ci penso ogni secondo al Toro. Io credo sempre nelle aree di miglioramento. Il nostro impegno è dedicato a questo. Io sono convinto che la squadra abbia ampi margini di miglioramento e lavoreremo per questo”

Coco come sta? Ci sarà contro il Verona?

E’ rientato l’uno, gli abbiamo dato un giorno di recupero. Ieri ha partecipato all’allenamento e faremo delle valutazioni. Oggi ci sarà in allenamento e devo valutare se impiegarlo dall’inizio o a gare in corso.

Zapata ha ancora bisogno di tempo per tornare come pre-infortunio?

“Sta bene. Chiaro che ha pagato le partite che ha giocato. E’ un fatto di ritrovare anche attraverso questi momenti di affaticamento che sono assolutamente legati al suo percorso. Ma lui sta bene, deve trovare brillantezza, ma ci stiamo lavorando insieme allenamento dopo allenamento”

In gran parte delle partite del campionato il Toro mantenuto un possesso palla sotto al 50%. E’ un dato da migliorare?

“Il possesso è un dato particolare. Ma in campionato ci sono due squadre che hanno lo stesso possesso. Una è prima una è ultima. I portieri però tengono molto la palla e hanno possibilità di tenere la palla per molto tempo. Le partite in cui abbiamo avuto meno possesso alcune le abbiamo vinte. Non c’è nulla di marginale nel calcio, ma a volte non ha un’incidenza ben precisa”

Il Verona ha ottenuto vittorie importanti in casa, che partita si aspetta?

“Conosco la squadra, loro giocano un calcio di ritmo, veemente. Ci aspetta una partita in cui dobbiamo essere pronti su questo aspetto”

A che punto è Casadei? Si è aperto il mercato, ci sono state rassicurazioni da parte della società?

“Non ho necessità di rassicurazioni, si lavora braccio braccio, sempre insieme. Noi siamo dalla mattina alla sera al Fila e c’è un confronto costante. Il mercato è una finestra che chiaramente è molto lunga. Questo rischia di portare via delle energia e non lo accetto dai miei giocatori e dobbiamo stare concentrati sul lavoro.

Su Casadei, ha avuto un momento di appannamento e ci sta per un giocatore che sta giocando da un anno. Poi Vlasic ha trovato una collocazione importante e stiamo lavorando sulla parte sinistra. E’ comunque pronto”

Affrontate il Verona che si trova in zona retrocessione, mentre contro le altre due squadre che la occupano sono arrivati due pareggi. E' uno stimolo in più per portare a casa i tre punti?

Affrontiamo tutte le partite come se non ci fosse un domani. Ci sono delle squadre che ti portano a fare una partita in cui la squadra ha avuto uno sviluppo offensivo importante. Ci sono situazioni che dobbiamo migliorare, nelle transizioni. Il fatto di affrontare una squadra che sta affrontando un percorso, dobbiamo portare la ferocia che occorre contro questi avversari.

C’è qualche giocatore che ha chiesto di essere ceduto?

“No, ci sono dei giocatori che sanno che magari possono trovare una soluzione. Sazonov lo abbiamo reintegrato, gli altri devono solo pensare al lavoro”.

