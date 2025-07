Biraghi in conferenza: “Mi sono preso le responsabilità del brutto finale”

Cristiano Biraghi ospite oggi, mercoledì 23 luglio, della sala stampa del Torino presso il ritiro estivo granata di Prato allo Stelvio in Val Venosta. Il giocatore ex Fiorentina, arrivato lo scorso gennaio sotto la Mole dopo diverse stagioni in maglia viola, ha parlato di fronte ai giornalisti rispondendo alle domande.