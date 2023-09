Torino, Vagnati: “Lazaro ha l’esperienza che ci serve. Soppy vuole dimostrare”

Davide Vagnati presenta i nuovi acquisti del Torino Valentino Lazaro e Brandon Soppy, arrivati rispettivamente da Inter e Atalanta. Su Lazaro il direttore tecnico granata ha affermato: "Valentino abbiamo avuto il piacere di averlo con noi già l’anno scorso. Anche nell’ultima partita ha dimostrato le sue qualità e le sue caratteristiche. Sono molto contento sia rimasto con noi. Penso che più si riesca a dare un’identità nel corso degli anni, con giocatori di esperienza come lui, meglio è. Con noi può riuscire a tornare in Nazionale, ha grandi qualità e voglia di migliorarsi, come vedo quotidianamente”. Ecco invece le sue parole su Soppy:“Soppy è un ragazzo che mi piace particolarmente, è un puro, uno a cui piace sentirsi dire la verità. Ha voglia di dimostrare qualcosa. Parlando con lui ci siamo resi conto della voglia che ha di giocare, di mettere in difficoltà tutti per avere il suo spazio. Ci auguriamo faccia una grande stagione perché ha un potenziale importante. Con il suo sorriso e con la sua voglia può togliersi delle soddisfazioni”.