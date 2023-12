Juric pre Frosinone-Torino: “Gara difficilissima. Siamo determinati”

La conferenza stampa di Ivan Juric per presentare Frosinone-Torino

Quest'oggi presso la sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, Ivan Juric interviene in conferenza stampa nell'antivigilia di Frosinone-Torino, in programma domenica 10 dicembre alle ore 12.30. Il tecnico granata è pronto a presentare la partita del prossimo turno di campionato che lo vedrà fronteggiare la formazione dei ciociari, allenati da Eusebio Di Francesco. Di seguito tutte le risposte dell'allenatore granata alle domande dei giornalisti presenti alla conferenza.

Juric, la conferenza stampa pre Frosinone-Torino — 17.50 - Siamo collegati dalla sala stampa dello stadio Olimpico Grande Torino, a breve il via della conferenza. Si attende l'arrivo di Ivan Juric

17.59 - Arrivato Ivan Juric al via la conferenza

Contro l'Atalanta una grande determinazione. L'ha vista in settimana? "La vedo da un bel po', da un paio di mesi, vedo i ragazzi allenarsi bene e concentrati con voglia di migliorarsi. E' chiaro che le prestazioni sono conseguenza degli atteggiamenti"

Il Frosinone in casa ha fatto 13 punti. Che gara sarà? "Mi piace tanto, dinamica, con tanti ragazzi di talento. Sta mettendo tutti in difficoltà, anche fuori casa. In casa sono devastanti, sarà una partita difficilissima. La differenza è solo un punto. Sarà uno scontro diretto di metà classifica. Siamo tutti vicini. Il Frosinone sta facendo bene è una squadra che fa benissimo ed è allenata bene come già detto in altre occasioni"

Come vede Zapata e Sanabria? “Li vedo molto bene, parlano spagnolo e stanno spesso insieme. E’ una coppia che anche a livello umano va molto d’accordo. Anche altre volte rispetto all’Atalanta hanno fatto tante buone partite, con la Dea hanno fatto dei gol in più. Speriamo continuino così e che facciano prestazioni come l’altra sera”

Ci sarà modo di vedere la coppia Ilic-Ricci? "Sarà così. Linetty ci mancherà negli ultimi mesi ci ha dato un equilibrio pazzesco. Gioca con intelligenza e saggezza molto ampia, ci aspettiamo da Ricci che giochi a quel livello"

Cosa si aspetta di diverso rispetto alla Coppa Italia? "Cominciamo a giocare un po' diversamente. In Coppa abbiamo fatto una buona partita, ma al Frosinone basta poco per fare gol e lo abbiamo visto. Ci è andata male ma anche in quella gara abbiamo visto cose interessanti. Allora non è stato sufficiente, vedo bene la squadra e speriamo di continuare a fare bene"

Cosa è cambiato in questi mesi? Radonjic come sta? "La squadra da due mesi si allena come si deve allenare. La prestazione è una conseguenza, c'è un buono spirito e gente che vuole migliorarsi. Da quando alleno ho sempre avuto alta intensità. Radonjic deve allenarsi e nient'altro"

E’ presto per vedere Djidji nei novanta minuti? Voglio includerlo pian piano, non è pronto nei novanta ma ogni settimana sta migliorando. A fine anno scorso soffriva già di pubalgia, è un periodo lungo ma è importantissimo per noi che lui torni a come ci ha abituato. Speriamo di dargli più spazio”

Radonjic come mai non c'era? "Si è allenato male. Vediamo domani se ci sarà"

La porta al Toro la chiude o pensa che i giochi siano aperti e ha un'idea sul suo futuro? "(Ride, ndr) Non lo so, due settimane fa ero esonerato per voi e ora mi parlate di rinnovo. Io non chiudo la porta a nessuno. Ora voglio lavorare. Da due mesi mi diverto, stiamo crescendo e lo rivedo nelle partite. Devo creare valore per il Torino, migliorare ogni giocatore al massimo. Creare valore è importantissimo, voglio ottenere il massimo e sono concentrato su questo. Non chiudo proprio niente, dopo vediamo. Non voglio parlare adesso, non mi interessa. Voglio senti"

Preferisce con il Frosinone rilanciare Lazaro o schierare di nuovo Vojvoda? "Mi è piaciuto molto Vojvoda, intensità pazzesca a livello difensivo. Ha lavorato molto bene e continuerò con lui"

Come vede Sazonov? Potrebbe permettere a Tameze di tornare a centrocampo? “Darei tutto per un giocatore come Sazonov. Mentalità pazzesca, vuole migliorarsi. Sta facendo passi in avanti. Sono convinto che ci darà una mano in questo campionato. La squadra ora funziona bene e la difesa anche. Ma di lui sono molto soddisfatto di come abbia affrontato la sua avventura. Sono convinto che per come lavori faccia sempre il massimo”

Il Toro può far scatenare in questo filotto di partite? "Con il Frosinone c'è differenza di un punto. In campionato le differenze sono simili. Tutte le squadre fanno fatica, tutte le partite sono equilibrate e toste. Spesso le decidono gli episodi, arbitrali o di campo che determinano il risultato. Speriamo di fare queste tre partite alla grande cercando di farsi valere. Dobbiamo crescere negli episodi, l'altro giorno lo siamo stati e speriamo di continuare così"

Quanto è importante il carisma dei singoli? “La mia sensazione è che il collettivo ci sia. Si sono ripresi un po’ tutti, difficile dire con l’Atalanta che uno ha fatto male e uno non bene. Gli allenamenti sono molto positivi, ognuno aiuta l’altro”

Pellegri ci sarà? "Sì"

Punto infortunati? "Dovremmo essere tutti, tranne Schuurs e N'Guessan"

Sta sentendo Schuurs? Come sta? “Sì. Sta progredendo, sta andando tutto bene. Il ginocchio sta andando come deve andare, siamo in contatto continuo. Per noi lui è uno di quei ragazzi che entra nel cuore. Mega positivo, grande persona e professionista ed è un grande valore per il Torino”

18.16 - Finisce qui la conferenza di Ivan Juric

