LIVE! La premiazione per il Pallone Granata 2024/25: presente anche Paolo Vanoli

L'evento organizzato dall'Associazione Ex Calciatori Granata in cui vengono premiati il miglior giocatore della prima squadra e delle giovanili del Toro

Redazione Toro News 20 maggio 2025 (modifica il 20 maggio 2025 | 19:47)

19:40 - Mullen è un giovane talento classe 2005 arrivato al Torino nel gennaio del 2024 a titolo definitivo dal Dundalk. Si tratta di un difensore che può agire anche in mediana e che abbina una buona visione di gioco a un tempismo negli interventi difensivi notevole. È di nazionalità irlandese e il suo piede preferito è il mancino: in questa stagione con la Primavera granata ha segnato un gol in 32 partite e sogna ancora l'esordio in Serie A con la maglia del Toro.

19:36 - Viene consegnato adesso il premio "Cozzolino" a Senan Michael Mullen, difensore della Primavera del Toro, a consegnarglielo ci sono due ex granata come Zaccarelli e Dossena

19:32 - Il sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna, prende poi la parola e commenta: “Moncalieri ha dedicato un impianto a Valentino Mazzola. I valori dello sport che unisce e che genera educazione contraddistinguono il Torino e sono anche quelli in cui si riconosce la quinta città del Piemonte”.

19:25 - Si canta "Ancora Toro"

19:20 - In corso adesso l'esibizione musicale di Oskar, cantante degli Statuto e noto tifoso del Torino

19:18 - Sempre Rampanti indica le motivazioni per cui sono stati premiati questi due difensori: "Maripan è stato fondamentale per tenere su la linea difensiva anche nei momenti meno facili. Mullen invece anche se non ha ancora esordito è stato valutato bene per visione di gioco e portamento, ha una bella carriera davanti a lui".

19:14 - Rampanti spiega: "L'Associazione è nata nel 1959 con ex calciatori che si sono messi insieme per aiutarsi a vicenda. Noi dobbiamo portarla avanti al meglio delle nostre possibilità. Questa ampia partecipazione ci dà ancora più spinta per continuare anche l’anno prossimo. Sono stati premiati due difensori perché una squadra non è fatta solo dai bomber, ma da un collettivo".

19:10 - Prende parola l'ex calciatore granata Serino Rampanti che illustra la storia dell’associazione ex calciatori, ringrazia il Torino e tutti gli ospiti presenti. Nella lista di ringraziamenti c'è pure Alfredo Trentalange, ex presidente dell'AIA, e anche tutte le varie istituzioni presenti come il sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna.

19:00 - C'è un'orchestra formata da ragazzi con disabilità intellettive che fanno un intermezzo musicale per accompagnare l'evento

18:50 - Inizia la cerimonia condotta dalla giornalista Clara Vercelli.

18:47 - Degli attuali tesserati del Torino sono invece presenti sia il tecnico Paolo Vanoli che il team manager Alessandro Andreini oltre naturalmente ai due calciatori premiati: Guillermo Maripan e Senan Mullen della Primavera. Anche Emiliano Moretti e il direttore operativo Alberto Barile partecipano all'evento.

18:45 - In attesa che inizi la celebrazione sono presenti tanti ex calciatori del Toro. Si possono infatti notare: Castellini, Zaccarelli, Onofri, Dossena, Benedetti, Asta, e Semioli.

Lettrici e lettori di Toro News, quest'oggi si tiene presso lo storico edificio sabaudo della Cavallerizza del Castello Reale di Moncalieri la cerimonia per il "Pallone Granata" 2024/25. Si tratta di un evento nel quale vengono premiati un giocatore della prima squadra e uno delle giovanili del Toro, quest'anno sono stati scelti Guillermo Maripan e Senan Mullen, come già anticipato su Toro News nei giorni scorsi.