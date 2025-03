Parma-Torino 2-2, Vanoli in conferenza: “Sono arrabbiato. Serve più malizia”

Il Torino è andato due volte in avanti. Come giudica il pareggio? "Abbiamo approcciato molto bene la partita. Sapevamo che questo campo era insidioso. Abbiamo visto cosa ha fatto il Bologna contro il Parma. Nel primo tempo abbiamo gestito secondo me molto bene, pur lasciando loro il palleggio, ma non mi interessava. Nel secondo tempo non abbiamo gestito bene i momenti di difficoltà e mi fa arrabbiare. Mi fa arrabbiare come abbiamo subito il corner del pareggio. La squadra ha voluto a tutti i costi la terza vittoria consecutiva, però dobbiamo essere anche consapevoli che siamo il Torino e non possiamo subire due gol così. Devi sapere spezzare l'inerzia avversaria. Sai che sotto 1-2 loro hanno tutto da dare e lì devi essere più furbo. Questo è un aspetto che dobbiamo migliorare. Andiamo ad una velocità, ma non sempre va bene".

Sembra quasi una sconfitta più che un pareggio per il tifoso. Si è notato nel secondo tempo un altro Torino, forse un po’ presuntuoso. “Non è giusto definirci presuntuosi. Non entriamo in posizioni tattiche. Quando siamo a zona, facciamo fatica perché non siamo tutti alti. L’angolo è stato battuto molto bene. Serve un po’ di malizia, anche a zona. L’arrabbiatura non è sul gol, ma sul retropassaggio del calcio d’angolo. Questo mi fa diventare matto perché hai la partita in pugno. Non siamo stati bravi a gestire quei momenti. Per quanto riguarda il cambio: penso che il secondo tempo non l’abbiamo approcciato male, ma non abbiamo capito che loro hanno cambiato il ritmo. Quindi, devi essere più bravo, più furbo a cambiare il ritmo. Non è una cosa positiva. La cosa bella è che i ragazzi oggi hanno cercato questa vittoria. La motivazione, poi, te la dà la classifica, ma io trovo sempre motivazioni”.