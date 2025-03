LIVE! Torino-Asti: primo tempo a reti bianche. Salama esce infortunato alla mezz’ora

La Serie A si ferma, è tornata la pausa Nazionali. Paolo Vanoli, però, vuole mantenere alta la concentrazione e proprio per questo motivo l’Olimpico Grande Torino aprirà le sue porte ai tifosi oggi, giovedì 20 marzo. Il primo atto di questa giornata a forti tinte granata si svolgerà tra le mura amiche dello stadio. Il club, infatti, ha organizzato un’amichevole con l’Asti (formazione che milita in Serie D), un’occasione per i giocatori non impegnati con le nazionali di mantenere il ritmo partita. L’appuntamento è fissato per le ore 14:30, con ingresso libero nel settore Distinti. A seguire tutti gli aggiornamenti live.