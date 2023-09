LIVE! Torino, Saba Sazonov si presenta: “Qui per diventare presto un titolare”

15.00 - Arrivato Vagnati, ecco che prende la parola il direttore tecnico.

"Oggi chiudiamo le presentazioni dei giocatori. Scherzo con lui sul suo stile nel vestirsi perchè è sempre elegante. Parla in inglese, ma è già in costante collegamento con la nostra professoressa di italiano, facendo lezioni anche quando era in Nazionale. Verso aprile-maggio suo papà è venuto a Torino a vedere le nostre strutture, perchè era da lungo tempo che parlavamo con lui e la nostra famiglia. Ho avuto di conoscerlo via videocall già un mese prima della fine del mercato. Conosciamo bene il calciatore, lo abbiamo visto più volte, ha fatto un bellissimo Europeo Under 21 con la Georgia. Lo abbiamo preso a fine mercato per una serie di motivi, ma lo seguivamo da parecchio tempo".

Prende la parola Sazonov.

Come sono stati i primi giorni al Torino?

“I primi giorni sono stati i più interessanti perché è stato il primo impatto con squadra e allenatore. E’ andata molto bene perché ho parlato fin da subito con tutti. Juric ha il suo modo di giocare, un’identità tattica molto precisa. Mi ha chiesto cosa vuole da me. Chiede cose molto precise ai difensori centrali. Chiaramente è uno stile di gioco diverso a quello cui ero abituato, ma a me piace quello che mi chiede perché mi piace ingaggiare duelli, è una cosa che si adatta alle mie caratteristiche. Ora devo capire molto bene tutta la tattica e stare vicino alla squadra, poi spero di avere presto la possibilità di partire tra i primi undici”.

La difesa del Torino ha un’identità piuttosto definita. Cosa puoi imparare da Schuurs, Buongiorno e Rodriguez?

“Mi piace che ci sia concorrenza perché ti rende più forte. Se non c’è concorrenza non sei spinto a migliorarti. I difensori che abbiamo sono molto forti, intelligenti, giocano insieme da parecchio tempo. Non direi che devo imparare da loro, ma devo capire cosa si deve fare in campo. Con loro, comunque, il rapporto è amichevole”.

Il miglior spot per il tuo paese è Kvaratshkelia. Lo conosci? Vi siete parlati? Avete parlato del calcio italiano?

“E’ stato uno dei primi che mi hanno scritto per congratularmi del passaggio in Italia. Mi ha detto solo cose positive sul calcio italiano, sui tifosi italiani. Abbiamo giocato insieme in Nazionale, ma gli ho detto fin da subito che in campo saremmo stati acerrimi avversari anche se abbiamo un ottimo rapporto. Ci siamo trovati pochissimo tempo fa per la partita contro la Norvegia. Non vedo l’ora di affrontarlo in Torino-Napoli”.

Juric adotta una difesa a tre. Preferisci giocare al centro o a destra?

“A me piace giocare al centro, ma è una domanda che va fatta al mister. Sono pronto a fare qualsiasi cosa, anche giocare in porta”.

Quali sono i tuoi obiettivi stagionali?

“Lavorerò duro per convincere il mister a schierarmi titolare. So che il campionato italiano è molto utile per i difensori centrali. Voglio cercare di giocare il maggior numero di partite possibili in questo campionato”.

Perchè hai preferito scegliere la nazionale georgiana avendo il doppio passaporto?

"Mia madre è georgiana e mio padre è russo. Non mi piace spiegare il perchè, è stata una scelta complessa, mi limito a dire che sono un giocatore della Georgia e sono contento di aver giocato l'Europeo Under 21".

In questo preciso momento storico quanto ti può aver fatto piacere dover lasciare la Russia per scegliere l'Italia?

"Arrivare in Italia era un sogno. So l'inglese ma sto studiando l'italiano. Avevo voglia di iniziare un nuovo capitolo della mia vita. Mi piace il calcio italiano e lo stile dell'Italia. Volevo giocare in questo campionato per svilupparmi come calciatore e iniziare a godermi questo calcio".

Cosa ti ha spinto a scegliere il Toro? Conoscevi già la storia di questa società?

“Conosco già le frasi: Noi siamo il Toro, noi siamo i granata (in italiano, ndr). Parlavamo da tempo con il Torino. E’ un club molto buono che è stabile in Serie A, che ha una grande storia e molti ottimi giocatori. Ho scelto di venire qui per Juric, per la città, per la squadra, per una serie di motivi. Mi piace essere qui”.

Come ti trovi a marcare in allenamento Zapata, Sanabria, Pellegri? Cosa pensi di loro?

“Lavoro tutti i giorni con loro e posso dire che sono molto forti sotto tutti i punti di vista. Per marcare gente così, devi essere attento, sveglio, usare il fisico. Devo dire che sono contento che giochino per noi e non contro di noi”.

Pensi che Juric sia contento dei tuoi progressi?

"Meglio chiederlo a lui, ma sicuramente parliamo tanto, mi parla del suo modo di difendere e io ho bisogno di capirlo bene, perchè sono abituato a difendere in un modo diverso. A ogni allenamento imparo di più; c'è bisogno di pensare molto in campo per metabolizzare al meglio gli insegnamenti. Ogni giorno mi sento sempre più a mio agio. Ma cosa pensa di me deve dirlo lui".

Stai iniziando ad adattarti all'Italia? Parli con i tuoi genitori della situazione attuale della Russia?

"I miei genitori vivono in Georgia".

Ti senti già pronto per giocare subito con la Roma se dovesse esserci bisogno?

"Certo, anche in questo momento se c'è bisogno. Mi levo la giacca e sono pronto a giocare".

Termina qui la conferenza stampa di Sazonov.

