Toro, l’allenamento pomeridiano a Pinzolo: Pellegri in gruppo, assenti Savva e Gineitis

18.47 - Ora in campo si alternano i Gialli con Linetty, Pellegri, Bayeye, Masina, Coco, Vojvoda, Njie più Vanja. Poi i Bianchi con Zapata, Dellavalle, Dembele, Sazonov, Lazaro, Gabellini, Sanabria più Popa. Infine i Granata con Ricci, Tameze, Ilic, Horvath, Bellanova, Casali, Karamoh più Paleari.

18.43 - Ora si passa ad una partita 7 contro 7 insieme ai portieri.

18.31 - Gli unici due giocatori granata assenti all'allenamento di oggi pomeriggio sono Savva e Gineitis.

18.25 - Nei Granata entrano Pellegri e Casali per Njie e Gabellini. Mentre per i Bianchi entra in campo Biany Balcot per Bellanova.

18.18 - Da una parte ci sono i Bianchi disposti con un 3-5-2: Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Tameze, Linetty, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata. La squadra Granata, con il modulo 4-3-3, invece è composta da: Dembele, Dellavalle, Sazanov, Bayeye; Horvath, Ricci, Perciun; Karamoh, Gabellini, Njie.

18.15 - L'allenamento prevede una partita sui 70 metri.

18.10 - La squadra passa sul campo principale per una partita. Al momento non sono in campo Pellegri, Casali e Biany Balcot.

18.08 - Finita l'esercitazione, i giocatori granata si fermano tra i due campi per del lavoro di scarico.

18.02 - Vanoli forma tre squadre: bianchi, verdi e granata. I bianchi devono rubare palla e fare gol nelle portine.

17.53 - La squadra ha iniziato un lavoro a quattro porte in campo ristretto. Si lavora su intensità e tecnica nello stretto.

17.44 - In campo anche Cairo, Vagnati e Moretti. Pellegri in gruppo in questa prima fase

17.42 - Tutto pronto a Pinzolo, i granata scendono in campo per l'allenamento. Si parte con i palleggi e un po' di moto sul campo secondario

Buon pomeriggio a tutti e tutte i lettori e le lettrici di Toro News. Il Torino di Paolo Vanoli scenderà in campo nel settimo giorno di ritiro a Pinzolo per la seconda seduta di giornata. Di seguito la diretta testuale della seduta di allenamento pomeridiano dei granata.