Torino-Lecce 0-0, Vanoli in conferenza: “Serve equilibrio. C’è lavoro da fare”

Le parole del tecnico granata in conferenza al termine della gara

Giacomo Stanchi Redattore 15 settembre 2024 (modifica il 15 settembre 2024 | 17:46)

Al termine della sfida tra Torino Lecce, valevole per il quarto turno del campionato di Serie A, Paolo Vanoli, allenatore dei granata, si è concesso alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa post partita.

Magari in altri anni questa squadra avrebbe perso una gara del genere. Come stanno Coco e Vojvoda? "Sugli infortunati sapremo domani. Questa squadra vuole. Non avevamo fatto niente di importante prima e non lo abbiamo fatto adesso. Ci vuole equilibrio. All'inizio abbiamo affrontato squadre che facevano gioco. Adesso dobbiamo imparare noi a farlo. Non abbiamo mai avuto equilibrio in campo e non mi è piaciuto. Non mi è piaciuta la lentezza che ci ha portato a non cercare le punte".

Cosa è mancato davanti? "Questa squadra deve imparare ad attaccare l'ultimo terzo. Dobbiamo essere più incisivi e a fare la fase difensiva. Abbiamo subito tante transizioni. Andiamo in tanti sulla linea della palla e non serve. Siamo andati poco in profondità. Abbiamo fatto fatica. Siamo stati lenti con il play".

Zapata e Adams erano fuori dal gioco..."Non li abbiamo serviti bene. Lo facciamo a tratti e poco. A volte, hai il possesso ma non crei. Io preferisco avere il possesso ma creare di più. Il possesso serve per muovere gli avversari ed incidere. Oggi abbiamo mosso il pallone ma non abbiamo inciso. E' una fase di crescita".

Ti aspettavi un passo falso? "Sarei un presuntuoso se non mi aspetto un momento dove andiamo verso il basso. Nessun allenatore ha la bacchetta magica. In questo momento comunque i ragazzi hanno retto. Questo è il positivo. Ho una rosa su cui lavorare e i ragazzi devono essere partecipi. Sosa veniva da tre partite in dieci giorni e da un periodo in cui giocava pochissimo. Pedersen l'ho fatto giocare per questo e ha avuto un'occasione. Ha fatto bene in fase offensiva e meno in fase negativa".

Come considera il Lecce? "Mi aspettavo questa partita. Oggi non abbiamo fatto bene con l'equilibrio. Noi dobbiamo essere umili e guardare partita per partita. In una stagione ci deve essere equilibrio. Sapevamo che Venezia era una gara che ci diceva dove dovevamo crescere".

Ci sono stati tanti errori? "Abbiamo sbagliato tanto tecnicamente. Un po' anche per i Nazionali".

E' un campanello d'allarme? "Avevo già intravisto questo. Non c'è stato tempo per lavorare. Sono fattori che fanno parte di un processo. Sia che con il Venezia che con il Lecce abbiamo patito. Devo capire come migliorare".

C'è una difficoltà nel cambiamento di interpretazione della fase difensiva? "Quando si entra in una squadra nuova c'è tanto lavoro cognitivo. In alcune circostanze non pensiamo tutti alla stessa maniera perché ci rifugiamo in quello che conoscono".