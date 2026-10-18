Dopo aver salutato la folla commossa presente in ricordo della scomparsa di Angelo Marello alla cerimonia funebre del cittadino benemerito di Torino, il sindaco del capoluogo piemontese Stefano Lo Russo si è diretto verso la macchina, ma si è concesso ai giornalisti presenti sul luogo. Come riporta Tuttosport, Lo Russo ha parlato della questione stadio e ha dato un ultimatum ad Urbano Cairo: "Possiamo attendere la presentazione da parte del Torino del progetto di partenariato sullo stadio fino al 31 dicembre: non oltre". Il sindaco si è detto ottimista e fiducioso, ma ha anche illustrato cosa succederà se il termine dato non venisse rispettato: "Se poi il progetto non ci sarà consegnato, bisognerà andare a bando: dovrà partire l'iter, non breve e complesso. Inevitabile". Ha poi continuato: "E' questione di responsabilità politica e patrimoniale. Rappresentiamo l'amministrazione e lo stadio è un bene pubblico della città".