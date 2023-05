L’ottavo posto vale l’Europa? Ecco gli scenari tra campionato, coppe e tribunali

Il Toro osserva con interesse: molto dipende dalle sanzioni alla Juventus

Tre italiane sono nelle finali europee: l'Inter in finale di Champions League, la Roma in finale di Europa League e la Fiorentina in finale di Conference League. A questo si aggiungono le vicende giudiziarie che riguardano la Juventus, oggi seconda in classifica. Si aprono dunque diversi scenari per quanto concerne la qualificazione alle competizioni europee che si disputeranno nella stagione 2023/2024. La domanda a cui cercare di dare una risposta è: l'ottavo posto finale in Serie A può portare in Conference League? Sì, ad alcune condizioni.

La prima cosa da osservare è che, in caso di vittoria, l'Inter sarebbe di diritto qualificata alla prossima Champions, così come la Roma, mentre il successo in Conference assicurerebbe alla Fiorentina un posto nella prossima Europa League. Scenari che potrebbero avere ripercussioni anche sulle qualificazioni tramite il campionato. Andiamo ora ad analizzare quelli che potrebbero riguardare da vicino anche il Torino (senza prendere dunque in considerazione la possibilità che si qualifichino 5 squadre in Champions League).

Serie A e Coppe Europee: la regola generale — La regola generale prevede la qualificazione di sei squadre tramite il campionato e della vincitrice della Coppa Italia secondo il seguente schema: 1ª Champions League, 2ª Champions League, 3ª Champions League, 4ª Champions League, 5ª Europa League, 6ª Conference League (playoff). Vincitrice Coppa Italia: Europa League.

Capita di sovente che la squadra vincitrice della Coppa Italia sia già qualificata per una competizione europea attraverso il campionato, essendosi classificata tra le prime sei. A quel punto, la settima in campionato approda ai playoff di Conference e lo schema diventa il seguente: 1ª Champions League, 2ª Champions League, 3ª Champions League, 4ª Champions League, 5ª Europa League, 6ª Europa League, 7ª Conference League (playoff).

La variabile Juventus: tra penalizzazione ed esclusione Uefa — Il primo tema che riguarda da vicino anche il Toro è quello relativo alle note vicende giudiziarie riguardanti la Juventus. Lunedì 22 maggio dovrebbe essere comunicata la nuova sanzione relativa alle plusvalenze fittizie, in attesa che la giustizia si pronunci anche sul filone relativo alla manovra stipendi (per il quale è arrivato il deferimento). I bianconeri incorreranno in una penalizzazione sull'attuale classifica tale da farli scivolare fuori dalle prime sette in classifica, con l'attuale ottava che di conseguenza si ritroverebbe al settimo posto. Ma non solo: sulla Juve pende anche un'indagine della Uefa, che potrebbe decidere di sanzionare il club con l'esclusione dalle coppe europee per una o più stagioni a prescindere dal piazzamento dei bianconeri in campionato (a quel punto, a maggior ragione, l'ottavo posto equivarrebbe al settimo). Tutto questo, come noto, fa sì che ci sia un finale di stagione ancora ricco di obiettivi per quelle squadre come il Toro che sono ancora in corso per l'ottavo posto. Per i granata sarà dunque fondamentale non lasciare punti per strada nelle ultime tre gare di campionato, a partire proprio dalla gara contro la Fiorentina che si presenta come un vero e proprio scontro diretto.

La variabile Fiorentina: cosa succede se vince la Coppa Italia e/o la Conference League e finisce il campionato dal nono posto in giù — Come noto, nella stagione in corso la Fiorentina - squadra in lotta per l'ottavo posto insieme al Torino - è in finale di Coppa Italia (contro l'Inter, che quasi sicuramente si qualificherà almeno per l'Europa League tramite il campionato) e in finale di Conference League. Cosa succede se la squadra di Italiano vince una o entrambe le due competizioni concludendo il campionato dal nono posto compreso in giù?

Fiorentina vince Conference League e vince Coppa Italia: Fiorentina in Europa League e la settima della Serie A esclusa da tutto (l'ottava in caso di esclusione dalle coppe della Juventus), con zero italiane in Conference League, secondo il seguente schema: 1ª Champions League, 2ª Champions League, 3ª Champions League, 4ª Champions League, 5ª Europa League, 6ª Europa League, Fiorentina: Europa League, 7ª esclusa da tutto.

Fiorentina vince Conference League e non vince Coppa Italia: Fiorentina in Europa League e la settima della Serie A in Conference League (l'ottava in caso di esclusione dalle coppe della Juventus), con otto squadre italiane qualificate per competizioni europee, secondo il seguente schema: 1ª Champions League, 2ª Champions League, 3ª Champions League, 4ª Champions League, 5ª Europa League, 6ª Europa League, Fiorentina: Europa League [QUALIFICAZIONE TRAMITE CONFERENCE], 7ª Conference League (8ª se Juventus out).

Fiorentina non vince Conference League e vince Coppa Italia: Fiorentina in Europa League, la sesta della Serie A in Conference League, la settima della Serie A esclusa da tutto (l'ottava in caso di esclusione dalle coppe della Juventus), secondo il seguente schema: 1ª Champions League, 2ª Champions League, 3ª Champions League, 4ª Champions League, 5ª Europa League, 6ª Conference League (playoff), Fiorentina: Europa League [QUALIFICAZIONE TRAMITE COPPA ITALIA], 7ª e 8ª esclusa da tutto.

Fiorentina non vince Conference League e non vince Coppa Italia: la Fiorentina è esclusa dall'Europa nella prossima stagione e la settima classifica della Serie A (l'ottava in caso di esclusione della Juventus) va in Conference League, secondo il seguente schema: 1ª Champions League, 2ª Champions League, 3ª Champions League, 4ª Champions League, 5ª Europa League, 6ª Europa League, 7ª Conference League (8ª se Juventus out).