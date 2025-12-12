Luciano Castellini: il Giaguaro compie ottant’anni

12 dicembre 1945: a Milano nasce uno dei portieri che più hanno segnato la storia del Toro. Luciano Castellini , il "Giaguaro", compie oggi 80 anni. Cresciuto nel settore giovanile del Monza, riesce presto a mettersi in mostra e a guadagnarsi un posto in prima squadra, dove incontra Claudio Sala e Romano Cazzaniga , futuri compagni anche al Torino, e si allena sotto la guida attenta di Gigi Radice . Poi, nel 1970, approda in granata per una cifra sorprendente per l’epoca: 218 milioni di lire più il cartellino di quattro giocatori.

Con il Torino, Castellini conquista la Coppa Italia del 1971, risultando decisivo nella serie dei rigori della finale contro il Milan, parandone due a Gianni Rivera. È il Toro del "tremendismo granata", il Toro di Ferrini, Agroppi, Cereser e Puia. Ma il punto più alto dell’avventura di Castellini in granata è lo scudetto del 1975-76. Il 16 maggio 1976, il Comunale è una bolgia: il Torino pareggia con il Cesena mentre la Juve cade a Perugia. Dopo 27 anni il Toro torna campione d’Italia e il "Giaguaro" si lascia andare all’emozione. Al microfono di Paolo Frajese, inviato della RAI, non riesce a trattenere le lacrime. Sono lacrime di felicità: "Sono contento per questo pubblico, io..." e poi la voce si spezza. Sono lacrime iconiche. Lacrime che raccontano tutto.