Lukic, con la Samp un altro assist. E’ sempre più leader in questo Torino

Nessun granata ha fornito più assist di lui in stagione. E Juric non rinuncia mai al suo 10

Luca Bonello

In Sampdoria-Torino, un'altra prestazione maiuscola per Sasa Lukic. Il serbo ha preso ormai le redini del centrocampo granata, dimostrando ancora una volta di meritare la titolarità. E' a tutti gli effetti un leader di questo Torino ed il suo rendimento quasi non sorprende più. E' intelligente in fase difensiva e intraprendente in quella offensiva e infatti, quando si tratta di creare e di imbastire un'azione d'attacco, il classe '96 non si tira certamente indietro.

ASSIST - Nel gioco di Juric, tutti gli effettivi contribuiscono alla fase offensiva e Lukic, nonostante la posizione (teoricamente "bassa") di mediano di centrocampo, in questo è particolarmente efficace. In campionato ha infatti segnato un gol e fornito 4 assist, l'ultimo dei quali proprio nella gara con la Sampdoria, quando al 67' ha servito un pallone perfetto sulla testa di Praet, che non ha avuto troppe difficoltà nel convertirlo in rete. Per Lukic è il quarto assist in campionato: nessun granata ne ha forniti più di lui.

INDISPENSABILE - Questo aspetto piace molto a Juric, il quale ha una grande fiducia nel proprio numero 10, sin dal primo giorno. Lukic infatti, è sempre stato tra le prime scelte del suo tecnico, che quasi sempre l'ha schierato titolare. Su 23 gare disputate tra Serie A e Coppa Italia, Lukic è infatti entrato in campo dal 1' per ben 21 volte. L'unica partita in cui è entrato a gara in corso (al 62') è stata Torino-Lazio 1-1, mentre in una sola occasione è rimasto 90' in panchina: Sampdoria-Torino 2-1 in Coppa, quando Juric decise di optare per un turnover completo, non schierando nemmeno uno dei teorici titolari. Tra assist e presenze quindi, i numeri di Lukic di questa stagione sono più che positivi e dimostrano l'importanza del giocatore in questo Torino e per Juric, che difficilmente rinuncia al suo 10.