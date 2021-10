Lussemburgo-Serbia 0-1: Lukic in campo 20′, buon apporto nella difesa dei 3 punti

Vittoria molto importante per Lukic e compagni. Martedì alle 20.45 c'è l'Azerbaigian di Gianni De Biasi

Venti minuti in campo per Sasa Lukic in Lussemburgo-Serbia. Vittoria per 0 a 1 importantissima per gli ospiti, capaci di sbancare Lussemburgo grazie al gol di Vlahovic a metà ripresa. Il giocatore del Torino ha preso il posto di Gudelj nella mediana di Stojkovic appena dopo il gol dell'attaccante della Fiorentina. Lukic si è reso protagonista negli ultimissimi minuti. Ha infatti ribattuto un paio di conclusioni dei padroni di casa e con il suo supporto ha contribuito alla difesa del vantaggio della sua selezione. Ha così festeggiato nel migliore dei modi la sua ventunesima presenza con la Nazionale maggiore del suo paese.

SITUAZIONE - Lukic non è partito dal 1'. Stojkovic gli ha preferito Gudelj e Sergej Milikovic-Savic in mediana e Tadic sulla trequarti dietro a Mitrovic e Vlahovic. Nel corso della ripresa però è risultato utile l'apporto del centrocampista granata che si è posizionato davanti alla difesa sventando gli ultimi pericoli. In generale la partita è stata abbastanza equilibrata, anche se la Serbia ha legittimato la vittoria attraverso la sua maggior qualità. Grazie al successo in Lussemburgo Lukic e compagni hanno compiuto un importante balzo in avanti nelle qualificazioni a Qatar 2022. Hanno infatti superato momentaneamente il Portogallo dell'ex Juventus Cristiano Ronaldo. I punti per la Serbia dopo sei gare disputate sono 14 contro i 13 del Portogallo che però ha una gara in meno. Più staccate tutte le altre (Lussemburgo 6, Irlanda 5, Azerbaigian 1). Martedì 12 ottobre secondo e ultimo impegno di questa pausa per le Nazionali per Lukic: alle 20.45 in casa arriverà l'Azerbaigian dell'ex Torino Gianni De Biasi.