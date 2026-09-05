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Fiorentina - Torino

LA SPEZIA, ITALY - MAY 15: Rolando Mandragora of Torino FC in action during the Serie A match between Spezia Calcio and Torino FC at Stadio Alberto Picco on May 15, 2021 in La Spezia, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Una gara che può essere subito decisiva, sia da una parte che dall'altra. La Fiorentina di Grosso ha avuto un avvio shock in questa stagione: due gare, due sconfitte, 0 punti, 0 gol segnati e ben 7 reti subite. Anche il nuovo Torino di Ignazio Abate ha stentato in questo piccolissimo campionario: due partite, zero vittorie, due sconfitte, due gol segnati e quattro subiti. Sia da una parte che dall'altra c'è quindi l'intenzione di ribaltare la situazione. In casa granata Abate deve però sciogliere due ballottaggi.

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