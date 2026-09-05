Tra scelte obbligate e ballottaggi: Abate prepara l'incontro di sabato 5 settembre
Torino-Como Primavera 2-4: il film della partita
Fiorentina - Torino
Una gara che può essere subito decisiva, sia da una parte che dall'altra. La Fiorentina di Grosso ha avuto un avvio shock in questa stagione: due gare, due sconfitte, 0 punti, 0 gol segnati e ben 7 reti subite. Anche il nuovo Torino di Ignazio Abate ha stentato in questo piccolissimo campionario: due partite, zero vittorie, due sconfitte, due gol segnati e quattro subiti. Sia da una parte che dall'altra c'è quindi l'intenzione di ribaltare la situazione. In casa granata Abate deve però sciogliere due ballottaggi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti