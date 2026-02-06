Maripan in panchina contro l’Inter? I numeri bocciano la scelta di Baroni

Il cileno inizialmente parte in panchina. Poi Baroni decide di inserirlo a gara in corso. Perché rinunciare a Maripan?

Quando un'ora prima del fischio d'inizio di Inter-Torino 2-1 valido per la Coppa Italia sono uscite le formazioni, nella formazione torinese è immediatamente balzata all'occhio l'assenza dal primo minuto di gioco di Guillermo Maripan. Il cileno si è accomodato inizialmente in panchina, salvo poi entrare sul terreno dell'U-Power Stadium a gara in corso. Scelta inusuale, solo con la Roma in Coppa Italia aveva trovato spazio negli ultimi venti minuti. Perché rinunciare ad un giocatore così importante per l'equilibrio della squadra? Difficile trovare una spiegazione, anche perché i dati sono molto indicativi sull'importanza del difensore per Baroni.

Come Maripan incide nel Torino — Già con Vanoli nella passata stagione era chiara l'importanza del giocatore. Ora con Baroni l'evidenza è ancora più netta, soprattutto perché c'è un Torino con Maripan in campo e un Torino senza il cileno. Secondo quanto raccolto dai dati di Sofascore, i 9 clean sheet stagionali collezionati dal Torino sono arrivati con il difensore in campo. Senza? Solo due volte il Torino ha mantenuto la porta inviolata. Considerando la curiosa dicotomia del Torino — peggior difesa del campionato ma leader per clean sheet — l'impatto di Maripán emerge con forza, confermando come la sua presenza sia l'ago della bilancia per la solidità granata. Proprio per questo motivo va anche citato il dato relativo alle grandi occasioni concesse con e senza il cileno: 2.17 con Maripan titolare contro le 2.25 senza il classe 1994. Continuando, anche il dato relativo agli errori commessi con il difensore in campo si abbassa: 0.70 rispetto a 1.

Una parola: irrinunciabile — L'espressione stupita di molti tifosi granata di fronte all'esclusione di Maripan contro l'Inter trova conferma nei dati riportati. La differenza di rendimento da parte del Torino con il cileno in campo e senza è netta. Con lui il reparto difensivo trova più solidità e anche più costante. Ciò ovviamente non vuol dire certezza o solidità, dato che le peggiori sconfitte della squadra in questa stagione sono arrivate anche quando il classe 94' era titolare. Ciò non toglie però che ci sia effettivamente una versione con lui in campo e una senza. La differenza è abissale, nel rendimento e anche nella sicurezza del reparto difensivo. E allora la domanda sorge spontanea: perché rinunciare a Maripan in quella che era effettivamente la gara più importante dell'anno?