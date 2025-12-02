"Sono stati quattro anni fantastici e vissuti al massimo... dalla promozione, alla salvezza, all’arrivo in Europa League, alla vittoria storica a Bilbao fino al derby vinto dopo 20 anni... che non dimenticherò mai!"e poi ancora "Vi seguirò sempre perché questi colori avranno un posto speciale nel mio cuore e ce la metterò tutta nel rendervi orgogliosi!" con queste parole Matteo Darmian salutò il popolo granata prima di trasferirsi al Manchester United nel 2015. Oggi, martedì 2 dicembre, l’ex terzino del Torino spegne 36 candeline, ed è l’occasione perfetta per ripercorrere brevemente la sua carriera.
Matteo Darmian compie 36 anni, tanti auguri all’ex granata!
Darmian ha vissuto quattro stagioni al Toro, dal 2011 al 2015, diventando uno dei simboli della rinascita granata. Poi il passaggio a Manchester United, dove è rimasto per quattro anni, prima dell’esperienza al Parma nel 2019-2020. Nel 2020 è approdato all’Inter, squadra in cui milita tuttora. Intanto, con la Nazionale Azzurra ha collezionato 47 presenze. Con il tempo, il suo palmarès si è fatto piuttosto sostanzioso: con l’Inter ha conquistato due Scudetti, ha vinto per tre volte la Supercoppa italiana e per due la Coppa Italia, arrivando anche a giocare due finali di Champions League. Con il Manchester United ha vinto un'Europa League, una FA Cup e una EFL Cup, condividendo lo spogliatoio con campioni come Rooney, De Gea, Matic e Ibrahimovic. Darmian è un difensore di testa, gamba e grande duttilità. I tifosi del Torino lo ricordano con affetto per la sua grinta e affidabilità, ma anche per due gol importanti: quello pesantissimo all’Athletic Club, match in cui trovò anche l'assist per Maxi Lopez, e quello contro la Juventus nella stagione 2014-2015, entrambi decisivi per due vittorie ancora incise nel popolo granata.
