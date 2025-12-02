Matteo Darmian compie 36 anni, tanti auguri all’ex granata!

"Sono stati quattro anni fantastici e vissuti al massimo... dalla promozione, alla salvezza, all’arrivo in Europa League, alla vittoria storica a Bilbao fino al derby vinto dopo 20 anni... che non dimenticherò mai!"e poi ancora "Vi seguirò sempre perché questi colori avranno un posto speciale nel mio cuore e ce la metterò tutta nel rendervi orgogliosi!" con queste parole Matteo Darmian salutò il popolo granata prima di trasferirsi al Manchester United nel 2015. Oggi, martedì 2 dicembre, l’ex terzino del Torino spegne 36 candeline , ed è l’occasione perfetta per ripercorrere brevemente la sua carriera.

Darmian ha vissuto quattro stagioni al Toro, dal 2011 al 2015, diventando uno dei simboli della rinascita granata. Poi il passaggio a Manchester United, dove è rimasto per quattro anni, prima dell’esperienza al Parma nel 2019-2020. Nel 2020 è approdato all’Inter, squadra in cui milita tuttora. Intanto, con la Nazionale Azzurra ha collezionato 47 presenze. Con il tempo, il suo palmarès si è fatto piuttosto sostanzioso: con l’Inter ha conquistato due Scudetti, ha vinto per tre volte la Supercoppa italiana e per due la Coppa Italia, arrivando anche a giocare due finali di Champions League. Con il Manchester United ha vinto un'Europa League, una FA Cup e una EFL Cup, condividendo lo spogliatoio con campioni come Rooney, De Gea, Matic e Ibrahimovic. Darmian è un difensore di testa, gamba e grande duttilità. I tifosi del Torino lo ricordano con affetto per la sua grinta e affidabilità, ma anche per due gol importanti: quello pesantissimo all’Athletic Club, match in cui trovò anche l'assist per Maxi Lopez, e quello contro la Juventus nella stagione 2014-2015, entrambi decisivi per due vittorie ancora incise nel popolo granata.