McTominay sponda e Adams segna: Bielorussia-Scozia un messaggio per Baroni

Che Adams ha lasciato il segno in Nazionale, contribuendo al successo della Scozia per 2-0 contro la Bielorussia. L’attaccante del Torino ha firmato il gol che ha sbloccato la sfida al 43’, finalizzando un’azione ben costruita: cross preciso di McGinn dalla destra, sponda aerea di McTominay e inserimento puntuale di Adams, che in scivolata ha trovato il tap-in vincente. Una rete da vero opportunista, che conferma le proprie qualità e la grande importanza nello scacchiere scozzese. Lo scozzese torna a Torino con il proprio nome nel tabellino marcature: un messaggio a Baroni per il numero 19 granata che ora vuole incidere anche all'ombra della Mole e vuole combattere per un posto da titolare con Zapata e Simeone.