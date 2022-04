Migliori difese del 2022: Toro al 3° posto con Rodriguez sempre presente

Solo le milanesi hanno numeri difensivi migliori del Torino nel 2022. Solo lo svizzero, tra i difensori, è sceso sempre in campo

Se il Torino, con 7 partite ancora da giocare, può vivere un finale di stagione sereno, merito è soprattutto della grande evoluzione in positivo della difesa. La nuova organizzazione del reparto arretrato voluta da Ivan Juric sta portando i risultati sperati ed i numeri in tal senso non mentono. I granata infatti possono vantare la quinta miglior difesa del campionato, con soli 30 gol subiti in 31 gare disputate. Una media quindi di meno di un gol incassato a partita per i granata, che in questi primi 3 mesi del 2022 hanno uno dei rendimenti migliori in tutta la Serie A.