Milan-Torino 2-2, le reazioni social: “Toro, perché mi fai questo? Perché?”

I migliori commenti e reazioni sui social in merito alla sfida tra rossoneri e granata valida per il primo turno di Serie A

Si chiude con un pareggio beffardo la prima del campionato del Torino di Vanoli. Avanti di due reti e meritatamente grazie a un'autorete di Thiaw e al gol di Zapata, i granata - in controllo del match per gran parte della ripresa - bruciano il vantaggio proprio nei minuti finali: segnano Morata e Okafor. La San Siro rossonera in campionato rimane un tabù, con l'ultima che vittoria che resta del 1985. Di seguito le migliori reazioni dei tifosi su X al termine della sfida.