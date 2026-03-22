Milan-Torino 3-2, i giocatori sui social: “Guardiamo avanti e restiamo concentrati”

Ieri sera - sabato 21 marzo - lo scontro tra Milan e Torino è terminato con il risultato di 3-2: non basta un Toro convincente e autore di una gara positiva. Nella prima frazione apre le marcature Pavlovic con una botta da la lunga distanza che prima scheggia la traversa e poi si infila alle spalle di Paleari. Al vantaggio rossonero risponde Simeone sulla ribattuta a porta vuota dopo il palo colpito da Vlasic. I granata vanificano tutto in pochi minuti all'inizio del secondo tempo: il Milan va sul 3-1 con le reti di Rabiot e Fofana, rispettivamente al 54' e al 55'. Vlasic prova a regalare un finale diverso ai suoi, realizzando dal dischetto il calcio di rigore assegnato da Fourneau per una manata di Pavlovic nei confronti di Simeone. Tuttavia, il match termina con una sconfitta del Toro, che ora si trova a +6 dalla zona retrocessione, occupata dalla Cremonese, che ieri pomeriggio ha vinto sul campo del Parma. Vediamo insieme le reazioni dei calciatori granata sui loro profili social.