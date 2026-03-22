Ieri sera - sabato 21 marzo - lo scontro tra Milan e Torino è terminato con il risultato di 3-2: non basta un Toro convincente e autore di una gara positiva. Nella prima frazione apre le marcature Pavlovic con una botta da la lunga distanza che prima scheggia la traversa e poi si infila alle spalle di Paleari. Al vantaggio rossonero risponde Simeone sulla ribattuta a porta vuota dopo il palo colpito da Vlasic. I granata vanificano tutto in pochi minuti all'inizio del secondo tempo: il Milan va sul 3-1 con le reti di Rabiot e Fofana, rispettivamente al 54' e al 55'. Vlasic prova a regalare un finale diverso ai suoi, realizzando dal dischetto il calcio di rigore assegnato da Fourneau per una manata di Pavlovic nei confronti di Simeone. Tuttavia, il match termina con una sconfitta del Toro, che ora si trova a +6 dalla zona retrocessione, occupata dalla Cremonese, che ieri pomeriggio ha vinto sul campo del Parma. Vediamo insieme le reazioni dei calciatori granata sui loro profili social.
SOCIAL
Milan-Torino 3-2, i giocatori sui social: “Guardiamo avanti e restiamo concentrati”
Enzo Ebosse
"Guardiamo avanti e restiamo concentrati sui nostri obiettivi": così Enzo Ebosse ha reagito alla sconfitta di San Siro sui propri profili social. Il difensore camerunense arrivava da una serie di prestazioni più che sufficienti, ma ieri si è fatto trovare fuori posizione sul assist di Pulisic per Rabiot, in occasione del secondo gol e ha lasciato Fofana libero di girarsi e calciare sul terzo gol. L'ex Verona, comunque, non si perde d'animo e carica la squadra in vista del rush finale di stagione.
Rafa Obrador
Anche il laterale mancino, autore di una prestazione molto buona, ha commentato la partita sui social ringraziando i tifosi per il supporto e sottolineando gli sforzi fatti dalla squadra ma che non sono bastati nel risultato finale, queste le sue parole: "Abbiamo dato tutto ma non è stato abbastanza, grazie, tifoseria per il vostro sostegno. Con la testa su ciò che verrà, forza Toro".
Andato in gol su respinta del palo centrato da Vlasic, Simeone è stato uno dei giocatori che più si è distinto durante la gara di ieri. Grinta, voglia e capacità di non mollare: il "Cholito" festeggia il gol del momentaneo pareggio. I granata sono usciti sconfitti, ma nonostante le difficoltà, ci hanno provato fino all'ultimo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA