Miranchuk, insostituibile per Juric: col Bologna deve prendere in mano la trequarti

Domani sera, 6 marzo, contro il Bologna, Miranchuk è chiamato a ripetersi e a confermarsi ad alti livelli, in una gara fondamentale per il Toro in vista del finale di stagione. Nella gara d'andata al Dall'Ara, il russo ha conquistato il rigore del momentaneo 1-0: chissà che questo bel ricordo non possa essergli d'aiuto e dargli la giusta carica per la sfida del Grande Torino, nella quale va alla ricerca anche del quinto gol stagionale. L'ultimo sigillo del russo risale al 21 gennaio 2023, quando al Franchi segnò la rete della vittoria contro la Fiorentina.

Miranchuk, l'unico trequartista "superstite" contro il Bologna

Sulla trequarti Miranchuk è un insostituibile per Juric: nelle 21 partite stagionali in cui è stato a disposizione, è partito titolare per 18 volte, 2 volte è subentrato, solo 1 volta è rimasto in panchina per 90' (nella gara di Coppa col Cittadella). Il russo, in quel ruolo, è anche l'unico "superstite". Con Vlasic probabilmente out e Radonjic che ha perso moltissimo a livello di fiducia dopo la sostituzione nel derby, il russo è infatti l'unico dei tre trequartisti originariamente prime scelte che vedremo in campo contro il Bologna. Forte della stima dell'allenatore e della piazza, Miranchuk è chiamato quindi a prendersi in mano la trequarti e a fare la differenza con le sue giocate.