Mlada Boleslav-Torino 0-2, chi sale e chi scende: Lukic già al top, Seck confuso

Il Torino è riuscito a strappare un successo conto il Mlada Boleslav per 0-2. La formazione di Juric è parsa più inquadrata rispetto al match perso contro l'Eintracht, anche se è giusto sottolineare il livello inferiore dell'avversario. La squadra ceca ha messo in campo una prova di buona sostanza dal punto di vista fisico e atletico con un grande pressing ma è sembrata modesta sul piano del gioco e della qualità. Il Torino ha saputo far valere il suo maggior tasso tecnico. Ed è stato soprattutto merito di alcuni elementi che hanno spiccato rispetto ai compagni. Vediamo ora chi sono stati i 3 giocatori migliori di questa partita e chi i 3 che devono ancora crescere in questo ritiro.