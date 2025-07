Monaco-Torino, seconda amichevole a La Turbie: la giornata dei granata

Giovedì 31 luglio che vede il Torino proseguire nella propria preparazione estiva. I granata danno seguito alla trasferta nel Principato di Monaco con una doppia sfida amichevole. Dopo la partita di ieri, cominciata alle 18 e terminata con il risultato di 3-1 per i padroni di casa, oggi a partire dalle 10:30 i ragazzi di Marco Baroni giocheranno una nuova gara contro i monegaschi. In questo modo i due tecnici avranno la possibilità di fare ulteriori esperimenti con vari membri dei propri organici. Calcio d'inizio fissato, dunque, per le 10:30. Come sempre potete seguire qui con noi su Toro News la diretta testuale dell'incontro e tutti gli aggiornamenti minuto per minuto della trasferta monegasca del club granata.