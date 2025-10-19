Moretti fa compagnia a Bonucci per Atalanta-Lazio: sguardo al calciomercato?

Emiliano Moretti, ex difensore granata, è da alcuni anni un collaboratore per l'area tecnica del Torino. Nella giornata di oggi - domenica 19 ottobre - è stato avvistato a Bergamo in quel del New Balance Stadium al fianco di Leonardo Bonucci, collaboratore tecnico di Gennaro Gattuso, il CT azzurro della Nazionale italiana. I due sono stati inquadrati dalle telecamere di DAZN nel corso di Atalanta-Lazio, sfida valevole per la settima giornata di Serie A. Vista l'area di interesse di Moretti, che ricopre anche lo sviluppo di obiettivi di mercato per il Torino, il pensiero va ai giocatori che l'ex difensore può valutare negli organici di nerazzurri e biancocelesti, con uno sguardo in particolare sui giocatori del reparto arretrato (ruolo ricoperto in carriera pure da Bonucci). Lui è infatti uno dei più stretti collaboratori del DT granata Davide Vagnati e quindi la sua presenza allo stadio fa pensare anche a un possibile risvolto sul mercato. Sembra evidente, ormai, che la coperta davanti a Israel sia corta per il Toro e, se si aggiungono la poca solidità fisica di Ismajli e la Coppa d'Africa che coinvolgerà Coco e Masina, si arriva presto alla conclusione che a gennaio la società dovrà rivolgersi al calciomercato. Qualche elemento di interesse potrebbe trovarsi proprio nelle rose di Atalanta e Lazio...