Il CT della Nazionale Under 21, Carmine Nunziata, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l'Albania prevista per lunedì 8 giugno. Tra i nomi che compaiono nella lista ci sono anche due giovani di proprietà del Torino. Si tratta di Lapo Siviero e di Aaron Ciammaglichella mentre Alessio Cacciamani - dopo essere stato selezionato in U21 lo scorso marzo - è stato escluso per questo match amichevole. Gli ultimi due della lista sono calciatori cresciuti nelle giovanili del Toro che nell'ultima stagione sono stati entrambi in prestito alla Juve Stabia.

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Italia Under 21, l'elenco completo dei convocati in nazionale

Lapoè un giovane portiere classe 2006 che da gennaio ricopre il ruolo di terzo portiere della prima squadra, ha avuto così l'occasione di allenarsi quotidianamente al Filadelfia prima con Baroni e poi con D'Aversa. Il momento degli altri due giocatori granata è invece sicuramente diverso. Nunziata, il CT dell'Italia Under 21, ha però deciso di puntare su Ciammaglichella. Il centrocampista ex Primavera del Toro arriva da una stagione non esaltante con sole 2 presenze in Serie B tra le fila del club campano, ma è considerato un buon prospetto per il futuro. Differente la sorte per l'esterno offensivo, che ha trovato buona continuità a Castellammare di Stabia, con 33 presenze e 2 gol in campionato oltre ai 2 assist messi a referto nelle 3 apparizioni nei playoff di Serie B. Nonostante ciò non è stato chiamato in vista dell'amichevole con l'Albania. Di seguito l'elenco completo dei 23 calciatori convocati.

PORTIERI: Siviero, Mascardi, Torriani;

DIFENSORI: Amey, Bakoune, Calvani, Cama, Fortini, Guarino, Moruzzi, Stabile;

CENTROCAMPISTI: Ciammaglichella, Berti, Colombo, Mannini, Rispoli, Zeroli;

ATTACCANTI: Lavelli, Alesi, Okoro, Pafundi, Rao, Vavassori.