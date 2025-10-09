Oggi, giovedì 9 ottobre, prendono il via le prime gare che vedono protagonisti i giocatori granata con le rispettive Nazionali. Giornata sfortunata per Saul Coco e la sua Guinea Equatoriale, poiché la partita contro il Malawi è stata rinviata all’ultimo minuto. Il motivo del rinvio sarebbe legato a problemi logistici: il volo che avrebbe dovuto portare la squadra in Malawi è stato posticipato al pomeriggio. Una battuta d’arresto imprevista che costringe i calciatori equatoguineani a rivedere i propri piani in vista delle prossime gare, dato che la partita è stata rinviata a data da destinarsi.
nazionali
Nazionali: annullato il match di Coco, sconfitta per Gineitis
Cominciano le partite che vedono i granata impegnati con le rispettive nazionali: sconfitta per Gineitis, rinviata la partita di Coco
Amara, invece, la serata per la Lituania di Gvidas Gineitis, sconfitta in trasferta dalla Finlandia. Il gol di Sirvys aveva momentaneamente acceso le speranze dei lituani, ma la rimonta degli avversari ha spento ogni illusione. Il centrocampista del Torino ha comunque offerto una prestazione solida, rimanendo in campo per tutti i novanta minuti: un segnale importante della fiducia che lo staff tecnico ripone in lui e della sua crescente centralità nel progetto della Nazionale.
