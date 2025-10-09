Nazionali: annullato il match di Coco, sconfitta per Gineitis

Oggi, giovedì 9 ottobre, prendono il via le prime gare che vedono protagonisti i giocatori granata con le rispettive Nazionali. Giornata sfortunata per Saul Coco e la sua Guinea Equatoriale, poiché la partita contro il Malawi è stata rinviata all’ultimo minuto. Il motivo del rinvio sarebbe legato a problemi logistici: il volo che avrebbe dovuto portare la squadra in Malawi è stato posticipato al pomeriggio. Una battuta d’arresto imprevista che costringe i calciatori equatoguineani a rivedere i propri piani in vista delle prossime gare, dato che la partita è stata rinviata a data da destinarsi.