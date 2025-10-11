Nazionali: Asllani convince a centrocampo, panchina per Pedersen

I risultati e le prestazioni dei calciatori del Toro in occasione delle gare delle nazionali che si svolgono nel corso della sosta di Serie A

Enrico Penzo Redattore 11 ottobre - 23:15

NAZIONALI — Prosegue la sosta del campionato di Serie A con le nazionali che scendono in campo in ogni angolo del mondo. Ci sono dei calciatori del Toro che sono impegnati sia tra "i grandi" che nelle giovanili. Ad essere scesi in campo quest'oggi sono stati Pedersen ed Asllani. Di seguito nel dettaglio tutte le prestazioni e le informazioni sulle gare dei giocatori del Toro impegnati con le varie nazionali.

ASLLANI Prestazione di spessore per Kristjan Asllani, che ha guidato il centrocampo dell’Albania per tutti i 90 minuti nella preziosa vittoria per 0-1 in casa della Serbia. Il centrocampista ha mostrato personalità e ordine, confermandosi il punto di equilibrio della squadra di Sylvinho. Con questo successo, l’Albania sale a 11 punti e consolida il secondo posto nel girone. Il granata continua ad affermarsi come elemento centrale in un'Albania che continua a sorprendere.

PEDERSEN Nella sfida di qualificazione ai Mondiali vinta 5-0 dalla Norvegia contro Israele Marcus Pedersen non è stato chiamato in causa. Il granata ha seguito la gara dalla panchina. Protagonista assoluto del match è stato Halaand, che ha realizzato una tripletta.