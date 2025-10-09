Nazionali: buone prove per Adams e Masina, in campo anche Perciun

Oggi, giovedì 9 ottobre, si è conclusa la prima giornata della pausa nazionali che ha visto diversi giocatori del Torino protagonisti. Nel pomeriggio la Lituania di Gineitis è stata sconfitta 2-1 dalla Finlandia, restando al penultimo posto del Gruppo G: buona la prova del numero 66 granata, in campo per tutti i 90 minuti. Non ha invece giocato Coco, poiché la gara della sua Guinea Equatoriale contro il Malawi è stata rinviata all’ultimo minuto. In serata spazio ad altri tre granata: Perciun con la Romania, Ché Adams impegnato nella vittoria della Scozia sulla Grecia e Masina, titolare nella sfida tra il suo Marocco e il Bahrein.