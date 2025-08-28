Nazionali, Gineitis convocato dalla Lituania per le gare con Malta e Olanda

Il centrocampista del Torino Gvidas Gineitis è stato convocato dalla Nazionale maggiore della Lituania in vista dei prossimi impegni di qualificazione ai Mondiali 2026, che si disputeranno in Stati Uniti, Canada e Messico. Il 4 settembre i baltici affronteranno in casa Malta, mentre il 7 settembre ospiteranno la ben più temibile Olanda. Finora la Lituania ha raccolto appena due punti nel Girone G: sconfitta di misura all’esordio contro la Polonia (1-0), poi il pareggio per 2-2 in casa con la Lettonia e lo 0-0 esterno contro Malta.