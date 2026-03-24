Nazionali, gli impegni dei 13 granata nella sosta: 3 giocatori del Toro si sfidano

Gli impegni dei giocatori del Torino convocati nella rispettiva nazionale

Andrea Croveri Redattore 24 marzo - 14:11

Saul Coco Il primo granata chiamato in causa è Saul Coco, atteso da un doppio impegno amichevole con la sua Guinea Equatoriale allenata da Juan Michà. Il primo match è in programma mercoledì 25 marzo alle ore 15:00, in trasferta contro il Kirghizistan, mentre il secondo appuntamento sarà ancora fuori casa, il 31 marzo, contro il Madagascar. Per entrambe le sfide Coco si candida a un ruolo da protagonista, forte della continuità di rendimento mostrata negli ultimi mesi. Il difensore si è infatti confermato uno dei punti fermi di D’Aversa nel ruolo di braccetto.

Gineitis Anche per il numero 66 sono in programma due amichevoli internazionali con la divisa della Lituania. La prima lo vedrà sfidare in trasferta altri due granata, ovvero i giovani Tonica e Perciun, della Primavera di Baldini. La sfida sarà giovedì 26 marzo alle ore 16:00. Domenica 29, Gineitis sarà impegnato fuori casa contro la Georgia alle ore 15:00.

Ismajli Giovedì 26 marzo va in scena anche un altro match che vedrà impegnato un giocatore granata con la maglia dell’Albania. Ardian Ismajli scenderà in campo alle ore 20:45 per un match di spessore contro la Polonia, nella semifinale dei playoff per i Mondiali. In palio c’è l’accesso alla finalissima, che mette in gioco la qualificazione al Mondiale nordamericano contro la vincente tra Ucraina e Svezia. In caso di vittoria, Ismajli tornerà in campo per la finale martedì 31 marzo.

Vlasic Venerdì 27 sarà una giornata intensa per molti granata convocati dalle nazionali. Vlasic sarà impegnato in amichevole: la sua Croazia affronterà la Colombia in casa in un match in programma alle 00:30 italiane. Sarà notturno anche il secondo appuntamento: un’altra amichevole fissata alle 2:00, questa volta contro il Brasile guidato da Ancelotti. Due test di altissimo livello per il granata che, nell’ultimo periodo, si è affermato come punto di riferimento non solo per il Torino, ma anche per la nazionale.

Maripan Anche per Maripan sono in programma due amichevoli. Dopo l’impegno di Vlasic, nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 marzo, il difensore granata scenderà in campo alle 4:00 del mattino con la maglia del Cile contro Capo Verde. Il secondo appuntamento è fissato per lunedì 30 marzo, alle 8:00, contro la Nuova Zelanda. Entrambe le sfide si giocheranno in trasferta e, in tutte e due, Maripan si candida a un ruolo da protagonista, nonostante il minutaggio ridotto concessogli da D’Aversa nelle ultime uscite.

Obrador Anche Obrador, uno degli ultimi arrivati in maglia granata, si prepara per gli incontri della propria nazionale, la Spagna, in Under 21. Il primo impegno sarà valido per la qualificazione agli Europei, sfida alle ore 16:00 di venerdì 27 con il Cipro. Lo spagnolo sarà impegnato anche contro l'Under 21 del Kosovo, alle ore 19:00 di martedì 31 marzo. Due test di spessore, che non daranno modo all'esterno granata di riposare, bensì di fare esperienza.

Siviero Anche Siviero è stato convocato in nazionale, per l'Under 20 dell'Italia. Il portiere della Primavera granata sarà impegnato venerdì 27 marzo nell’amichevole contro l’Inghilterra U20, in programma alle ore 16:00. Ottima notizia per il club e per Baldini, che dovrà fare a meno del suo estremo difensore, ma che può leggere la chiamata in azzurro come la conferma dell’ottimo momento della squadra. La Primavera, infatti, è pienamente in lotta per la salvezza e reduce da una striscia di risultati positivi.

Njie Venerdì scenderà in campo anche Njie con la Svezia Under 21. Alle ore 18:30, la sua nazionale sfiderà il Montenegro in casa, match valido per la qualificazione agli Europei Under 21. Njie non è riuscito a ritagliarsi spazio nell'ultimo periodo e potrà utilizzare questo incontro per ritrovare continuità e accumulare minuti in cui mettersi in mostra.

Pedersen L’ultima gara di venerdì 27 è in programma alle 20:45 e vedrà protagonista Marcus Pedersen con la maglia della Norvegia. Per l’esterno del Torino, il calendario propone l’amichevole contro l’Olanda di Koeman. Un altro test è previsto anche martedì 31 marzo alle 18:00, questa volta contro la Svizzera. Difficilmente il granata partirà titolare in entrambe le sfide, ma non è escluso un suo impiego a gara in corso. Nonostante si tratta di amichevoli, il livello delle partite sarà alto, sia per la qualità della sua nazionale sia per quella degli avversari: contesto ottimo per crescere e fare esperienza.

Tonica e Perciun Oltre a Siviero, anche Tonica e Perciun figurano tra i giocatori della Primavera convocati nella rispettiva nazionale. La Moldavia. I due affronteranno la Lituania di Gineitis in amichevole giovedì 26 marzo, per poi sfidare Cipro lunedì 30 alle ore 18:00. Entrambe le gare rappresentano una buona occasione per i giovani granata per mettersi in mostra a livello internazionale e accumulare minutaggio utile nel loro percorso di crescita.

Ilkhan Uno dei giocatori che più è cresciuto nel corso della stagione è Emirhan Ilkhan, convocato dalla Turchia Under 21 per un match importante. Martedì 31 marzo, il numero 6 del Torino affronterà l’Under 21 della Croazia in una gara valida per le qualificazioni agli Europei. Per il centrocampista granata si tratta di un banco di prova significativo, utile per confermare i progressi mostrati negli ultimi mesi e guadagnare ulteriore fiducia anche in ottica rientro in prima squadra.