Nazionali, il Marocco convoca Masina. Out Aboukhlal

Il difensore granata scelto da Regragui per le qualificazioni Mondiali contro Niger e Zambia

Il difensore del Torino Adam Masina è stato inserito dal ct Walid Regragui nella lista del Marocco per le prossime sfide di qualificazione ai Mondiali 2026: il 5 settembre contro il Niger e l’8 settembre contro lo Zambia. I Leoni dell’Atlante guidano saldamente il Gruppo E a punteggio pieno, con cinque vittorie in altrettante partite. Nonostante l’avvio non brillante in campionato, Masina trova spazio nelle convocazioni, mentre resta escluso il compagno in granata Zakaria Aboukhlal, fuori dal giro della nazionale già dalle qualificazioni alla Coppa d’Africa dello scorso novembre.