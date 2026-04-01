Ecco come sono andati i giocatori del Torino in giro per il mondo in questa sosta della Serie A per le gare delle varie Nazionali
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Si conclude l'ultima sosta per le gare delle nazionali che era in programma in questo campionato 2025/26. In questo ultimo weekend di marzo la Serie A si è infatti fermata per la disputa dei playoff di qualificazione ai Mondiali, con una nuova figuraccia dell'Italia, mentre moltissime altre nazioni hanno affrontato dei test amichevoli. Erano impegnati molti giocatori di proprietà del Torino ma non sono arrivate molte soddisfazioni per parecchi di essi, di seguito il riepilogo completo del loro andamento in questo turno di gare delle nazionali
Delusione per Ismajli, Coco torna in anticipoLa delusione più grande tra i giocatori del Toro l'ha provata Ardian Ismajli che assieme alla sua Albania è stato eliminato dalla semifinale playoff nella sfida contro la Polonia. Il difensore classe 1996 non è partito da titolare in questa gara ma è subentrato a metà primo tempo e ha raccolto in tutto 72 minuti. In seguito a questa sconfitta per 2-1 non ha però disputato la seconda partita in questa pausa. Come lui, anche Saul Coco è tornato in Italia con una sola gara disputata. Il difensore classe 1999 dopo essere stato titolare per tutti e 90 i minuti della sfida amichevole contro il Kirghizistan (giocata in terra turca) è tornato a Torino con cinque giorni d'anticipo, saltando la seconda amichevole della sua Guinea Equatoriale che era in programma contro il Madagascar. Non si tratta di una scelta motivata da infortuni o problemi di altro genere, bensì una decisione presa in comune accordo con il CT e lo staff per tornare prima a disposizione di D'Aversa.
Gineitis va in gol, Vlasic e Adams: una gara da titolare e una in panchinaL'unica gioia personale tra i giocatori del Torino è quella di Gvidas Gineitis che ha giocatori da titolare entrambi i test amichevoli della sua Lituania, prima contro la Moldavia (trovando anche un bel gol e poi contro la Georgia. Il centrocampista classe 2004 torna quindi a Torino dopo aver raccolto ben 180 minuti di gioco. Meno minutaggio nelle gambe invece per altri due pezzi grossi della rosa granata. Sia Nikola Vlasic che Che Adams hanno riposato per una delle due amichevoli che hanno affrontato le loro nazionali. Il trequartista croato ha giocato 61 minuti contro la Colombia e poi è rimasto in panchina contro il Brasile. L'attaccante scozzese ha invece osservato da fuori i suoi compagni nel primo match contro il Giappone e poi ha disputato 77 minuti nella sfida contro la Costa D'Avorio.
Nazionali: poco spazio per Maripan, Pedersen, Obrador, e IlkhanChi non è affatto sceso in campo è Emirhan Ilkhan che è rimasto per tutta la gara in panchina nella sfida tra la sua Turchia U21 e la Croazia U21. Il regista granata non ha potuto aiutare, quindi, i suoi compagni a tentare di evitare un ko in questa partita di qualificazione agli Europei di categoria. Nella medesima competizione, è andato leggermente meglio a Rafa Obrador che ha giocato i 27 minuti conclusivi della sfida tra la sua Spagna U21 e i pari età di Cipro mentre è rimasto poi in panchina nel match seguente contro il Kosovo. Hanno disputato due sfide amichevoli anche il norvegese Marcus Pedersen (prima in panchina contro l'Olanda e poi in campo per 45 minuti contro la Svizzera) e anche il cileno Guillermo Maripan (prima in panchina contro Capo Verde e poi titolare per 90 minuti contro la Nuova Zelanda).
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