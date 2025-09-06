Nazionali, Ilic titolare a sorpresa: il serbo cresce di condizione

Oggi, alle 15:00, si è disputata la partita Lettonia-Serbia, valida per le qualificazioni ai Mondiali. A sorpresa, Ivan Ilic è stato schierato titolare accanto a Sasa Lukic ed è rimasto in campo fino all’80’, lasciando il campo ad Aleksandar Mitrovic. La Serbia ha portato a casa la vittoria grazie al gol di Dusan Vlahovic, bravo a trovare spazio nella retroguardia avversaria. Il numero 8 del Toro ha disputato una gara positiva, con tanti tocchi e un tiro centrale che non ha però impensierito il portiere lettone. Per Marco Baroni si tratta di un segnale incoraggiante: il centrocampista sta crescendo in condizione e nel frattempo guadagna minuti sul campo. Intanto, al Filadelfia, il mister continua a sperimentare nuovi schemi a centrocampo, provando combinazioni con Kristjan Asllani, Tino Anjorin, Emirhan Ilkhan e Gvidas Gineitis, in cerca di soluzioni in vista delle prossime sfide, tra cui l'imminente partita in casa della Roma.