Nazionali: in campo gioca la Serbia di Ilic

Ieri è stata una serata di festa per la Nazionale italiana che ha travolto la Lettonia con un netto 5-0. Un successo fondamentale per le Qualificazioni Europee, ma che ha anche messo in evidenza un’assenza: nella lista dei convocati non figurava alcun giocatore del Torino. Ma se il contributo dei giocatori di Baroni non arriva direttamente agli Azzurri, i riflettori si accendono sulle altre Nazionali. È il caso di Ivan Ilic, chiamato dalla Serbia per la sfida contro la Lettonia, in programma oggi alle 15:00. Le possibilità di vederlo dal primo minuto restano limitate: la linea di centrocampo dovrebbe poggiarsi su Samardzic, Nemanja Maksimovic e l'ex Torino Sasa Lukic. La Serbia, attualmente terza nel girone K dietro Albania e Inghilterra, non può permettersi passi falsi per restare in corsa. Per Ilic, quindi, probabile un ingresso a gara in corso, con la chance di mettere in mostra qualità e personalità.