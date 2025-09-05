Nazionali, Maripan in campo nella notte. Oggi tocca ad Adams, Perciun e Masina

Secondo turno di impegni con le rispettive nazionali per i giocatori del Torino. Nella notte Guillermo Maripan è sceso in campo con il Cile, mentre Franco Israel è rimasto in panchina con l’Uruguay. Questa sera, invece, alle 20.45 toccherà a Ché Adams con la Scozia e a Sergiu Perciun con la Moldavia, mentre alle 21 sarà la volta di Adam Masina con il Marocco. Tutte le partite sono valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.