Nazionali, nella notte Sanabria gioca 69 minuti contro il Brasile di Ancelotti

Il Brasile di Carlo Ancelotti nella notte italiana ottiene la prima vittoria di questo nuovo corso e lo fa in casa alla Neo Química Arena di San Paolo (stadio in cui gioca il Corinthians) battendo 1-0 il Paraguay. Nella formazione ospita ha giocato da titolare l'attaccante del Torino, Antonio Sanabria che non è riuscito ad incidere sul match con una giocata offensiva che potesse portare a un gol o a un assist per i suoi compagni. Schierato nuovamente da prima punta nel 4-2-3-1, il numero 9 granata è stato tolto dal campo al 69' quando i brasiliani erano già in vantaggio per il gol dell'attaccante del Real Madrid, Vincius Junior realizzato al 44' del primo tempo. Tonny chiude così questo turno di Nazionali senza aver segnato nemmeno un gol e avendo giocato 139 minuti nelle due sfide contro Uruguay e Brasile. Questa sconfitta dell'Albirroja vale anche il sorpasso in classifica della selezione brasiliana che ora con Carlo Ancelotti alla guida si trova al secondo posto con 25 punti al pari dell'Ecuador. In questa classifica di qualificazione al Mondiale del 2026, il Paraguay di Sanabria invece scivola in quarta posizione con 24 lunghezze in coabitazione con l'Uruguay. La qualificazione non è però a rischio perché - visto il vantaggio di 6 punti sul settimo posto - basterà un solo punto al centravanti del Toro e ai suoi compagni nelle ultime due partite di queste qualificazioni, che si giocheranno a settembre, per essere certi di ottenere il pass per la Coppa del Mondo dell'anno prossimo in Canada, Stati Uniti e Messico.