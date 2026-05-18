Ottime notizie per Nikola Vlasic: è stata diramata la lista dei convocati della Croazia per il Mondiale FIFA 2026 e il trequartista del Toro figura tra i 33 nomi scelti dal ct croato Zlatko Dalic. Il centrocampista fa parte già dei 26 calciatori che partiranno alla volta di Canada, Usa e Messico, ma inizialmente saranno 33 i giocatori chiamati, incluse le 7 riserve già indicate come tali da Dalic (Lovro Majer, Franjo Ivanović, Dion Drena Beljo, Ivan Smolčić, Karlo Letica, Adrian Segečić, Luka Stojković). Il numero 10 del Torino si è guadagnato la convocazione grazie all'ottima stagione disputata fin qui in maglia granata e prenderà parte alla spedizione estiva della sua nazionale.

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I numeri della stagione di Vlasic con il Toro

Il centrocampista croato è autore della sua migliore stagione con il Torino, avendo realizzato fin qui ben 8 gol e 3 assist in 36 presenze di campionato. Numeri che hanno sicuramente consacrato il numero 10 come una colonna portante della squadra granata e che hanno convinto l'allenatore della Croazia a considerarlo e includerlo nei suoi convocati per il Mondiale di quest'estate.