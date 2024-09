Nazionali, Njie titolare con la Svezia U20 nel ko contro la Danimarca

La Svezia Under 20 di Alieu Njie cade a Hörby in amichevole contro i pari età della Danimarca. Vittoria di misura per i danesi, a cui basta una rete al 1' per esultare. Il portiere svedese Sidklev non trattiene il pallone dopo essere uscito dai pali, ne approfittano gli avversari per insaccare in rete. La Svezia tenta di recuperare, ma non riesce a trovare un varco tanto nel primo tempo quanto nella ripresa. Così ad avere la meglio è stata la Danimarca, vincente con il risultato di 1-0.